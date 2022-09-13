13 сентября 2022, 11:45

Варим кофе из EcoFlow: автономная работа кофейни от портативных зарядных станций

Наши партнеры DroneUA продолжают находить энергонезависимые решения для бизнеса и говорить об этом.

В новом выпуске уже 13 сентября узнаете, как сделать работу кафе автономной, вне централизованной электросети.

Главные тезисы встречи:

⁃ риски кофейни при выключении электроснабжения и способах их избегания;

⁃ среднее потребление электроэнергии приборов кофейни и подбор станций нужной емкости;

⁃ возможность работы заведения, генерируя зеленую энергетику.

Также услышите, как каждый может присоединиться к проекту "Энергонезависимый бизнес" и попытаться подключить электроприборы собственного бизнеса к зарядным станциям EcoFlow.

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