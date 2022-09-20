Клієнти магазинів Київстар можуть долучитися до підтримки ЗСУ

20 сентября 2022, 13:15

З 19 вересня 2022 року клієнти фірмових магазинів Київстар, купуючи новий смартфон від Nokia та чохол із патріотичним брендингом до нього, стікерпак чи листівку, допоможуть збирати кошти на пікапи для ЗСУ.

Адже весь прибуток з цих продажів Київстар перерахує фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Так, протягом 2 місяців ексклюзивно лише в мережі магазинів Київстар буде продаватися смартфон Nokia G21 4/128Gb вартістю 7399 грн та чохли з патріотичним брендингом, листівки зі спеціально розробленим дизайном з відомим чотирилапим героєм, псом Патроном, та стікерпак зі словами надії та підтримки для українців. Акція триватиме до 15 листопада 2022 включно.

Долучитися до благодійної ініціативи по збору на автівки для ЗСУ можна також в онлайн-магазині Київстар за посиланням, де буде представлено весь асортимент продукції для цієї акції. А якщо клієнти хочуть відвідати фірмовий магазин оператора, то актуальний перелік працюючих відділень та їхній графік є на офіційному сайті компанії.

«ЗСУ перемагають окупанта на українській землі, але й далі потребують нашої підтримки. Зараз не кожен українець може регулярно донатити на потреби армії. Тому мета Київстар – надати можливість допомагати захисникам, просто користуючись послугами мобільного оператора чи купуючи товари в магазинах мережі. Для цього в червні ми запустили тариф LOVE UA, до 50 грн з вартості якого наші абоненти можуть передати на ЗСУ. А тепер запускаємо благодійний проєкт в ритейлі – весь дохід з продажу спеціально обраної моделі смартфона та аксесуарів до нього Київстар також перерахує на пікапи для Збройних Сил України», - коментує Костянтин Доронін, керівник монобрендового каналу продажу Київстар.

Нагадаємо, в липні Київстар разом з гуртом «Океан Ельзи» та фондом «Повернись живим» об’єдналися, аби підтримати військових України та зібрати кошти на нові якісні авто для них. В межах проєкту «Дороги допомоги» було зібрано 14 818 840 гривень для закупівлі 15 пікапів для української армії, зокрема 10 мільйонів гривень перерахував мобільний оператор. Нова акція в магазинах Київстар є продовженням цієї ініціативи. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Київстар виділив вже понад 49 мільйонів для допомоги військовим, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни.

