Більшість абонентів при портації номеру обирають lifecell

21 октября 2022, 12:15

У цьому році lifecell продовжував бути найбільш поширеним вибором абонентів при перенесенні номеру, що підтверджує загальну динаміку за весь період дії послуги MNP.

Про це свідчать оприлюднені НКЕК статистичні дані з перенесення абонентських номерів, починаючи з 2019 року.

Послуга перенесення мобільного номеру з повним його збереженням до нового оператора (MNP – Mobile Number Potrability) доступна абонентам усіх операторів вже понад три роки. За весь період її надання - починаючи з 1 травня 2019 року по 15 жовтня 2022 року - до різних мереж було перенесено 229 607 номерів.

Від моменту запуску послуги MNP найбільше абонентів портували свої мобільні номери до мережі lifecell. Зокрема, своїм новим мобільним оператором lifecell обрали більше 126 тис. абонентів.

Абоненти обирають lifecell з огляду на просту, швидку і безпечну процедуру портації і одночасно привілейовані пропозиції для MNP-абонентів. Згідно з опитуванням lifecell, абоненти, які перейшли до його мережі, найбільше задоволені збалансованими тарифними планами та якісним мобільним інтернетом.

При перенесенні номеру до lifecell абонент може скористатися спеціальною ціною на лінійку тарифів lifecell з вигодою до 40%. Найчастіше MNP-абоненти обирають національні тарифні плани «Вільний Лайф», «Смарт Лайф» та регіональний тариф «Інтернет БЕЗМЕЖ» cеред пропозицій оператора.

У вересні 2022 року lifecell першим серед мобільних операторів України запустив можливість переходу в мережу оператора без відвідування магазину. Відтепер при перенесенні номеру абонент може обрати оптимальний для себе спосіб отримання SIM-картки: онлайн, на новий стартовий пакет чи отримати картку в магазині lifecell.

За весь час існування послуги MNP до мереж мобільних операторів Київстар та Vodafone Україна перейшли понад 55 тис. та 45 тис. користувачів відповідно.



Втрата користувачів зафіксована у операторів Vodafone Україна та Київстар – більше 101 тис. та понад 94 тис. відповідно. Від lifecell за весь час дії послуги пішли трохи більше 29 тис. абонентів.



Інтертелеком та ТриМоб мають невеликі статистичні показники портації до і від цих операторів.



Дані НКЕК за 2022 рік відповідають загальній динаміці перенесення номерів між операторами за весь період від запуску процедури MNP. У цьому році більшість абонентів при перенесенні номеру мігрували до lifecell. Абонентська база оператора поповнилась більше 33 тис. нових користувачів. До Київстар та Vodafone Україна протягом року перейшли майже 8 тис. та 7 тис. абонентів відповідно.



Найбільше абонентів протягом року залишили мережі Vodafone Україна та Київстар – понад 22 тис. та 19 тис. відповідно. Рішення змінити оператора прийняли трохи більше 6 тис. абонентів lifecell.