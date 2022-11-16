16 ноября 2022, 9:15

lifecell підтримує хвилинами та гігабайтами абонентів у звільненому Херсоні

Мобільний оператор відновлює роботу базових станцій у звільнених містах та селах Херсонщини. Щоб підтримати херсонців та мешканців області, які перебували в окупації, lifecell нараховує їм пакети послуг без додаткової плати.



Щодня команда lifecell відновлює інфраструктуру, яка зазнала руйнувань через окупацію рф. Зокрема протягом останніх двох днів оператор запустив базові станції у центрі Херсона й Чорнобаївці.

