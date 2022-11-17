Вже 6 стаціонарних відділень Укрпошти працюють в Херсоні

До поштамту та відділення на вул. Чорноморській додалося ще 4 відділення поштового зв’язку, які з 17 листопада, через тиждень з часу звільнення міста, відновили роботу.
Тепер в Херсоні фінансові, логістичні та поштові послуги можна отримати у відділеннях Укрпошти:
73002, вул.Перекопська,151
73003, просп.Ушакова,41
73008, вул.Чорноморська,64
73020, вул.Лавреньова,11
73021, вул.Шенгелія,4
73039, просп.200-річчя Херсону,43
У відділеннях можна: отримати пенсії, сплатити платежі, в тому числі комунальні, отримати або надіслати грошові перекази, купити продукти і товари першої необхідності, оформити передплату на періодичні видання.
Оскільки у місті відсутнє електропостачання, всі відділення крім поштамту працюють в неавтоматизованому режимі. Поштамт (відділення 73003) завдяки старлінку та генератору працює в автоматизованому режимі.
Загалом Укрпошта надає послуги у 73 населених пунктах Херсонщини.
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