17 ноября 2022, 11:15

Вже 6 стаціонарних відділень Укрпошти працюють в Херсоні

До поштамту та відділення на вул. Чорноморській додалося ще 4 відділення поштового зв’язку, які з 17 листопада, через тиждень з часу звільнення міста, відновили роботу.



Тепер в Херсоні фінансові, логістичні та поштові послуги можна отримати у відділеннях Укрпошти:



73002, вул.Перекопська,151



73003, просп.Ушакова,41



73008, вул.Чорноморська,64



73020, вул.Лавреньова,11



73021, вул.Шенгелія,4



73039, просп.200-річчя Херсону,43



У відділеннях можна: отримати пенсії, сплатити платежі, в тому числі комунальні, отримати або надіслати грошові перекази, купити продукти і товари першої необхідності, оформити передплату на періодичні видання.



Оскільки у місті відсутнє електропостачання, всі відділення крім поштамту працюють в неавтоматизованому режимі. Поштамт (відділення 73003) завдяки старлінку та генератору працює в автоматизованому режимі.



Загалом Укрпошта надає послуги у 73 населених пунктах Херсонщини.

