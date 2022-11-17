lifecell розширює мережу: 511 нових базових станцій від початку року

17 ноября 2022, 15:15

Окрім відновлення зруйнованої та пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури мобільний оператор продовжує розбудовувати покриття в Україні.

Від початку року lifecell запустив 511 нових базових станцій, щоб українці залишались на зв’язку.



Щодня команда lifecell робить все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, розуміючи, наскільки важливий зв'язок для людей під час війни. Компанія не лише відновлює інфраструктуру, яка зазнала руйнувань через війну, але й будує нові базові станції, щоб надавати своїм абонентам швидкісний мобільний інтернет та якісний зв'язок.