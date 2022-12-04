Продукти EcoFlow стають доступними за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Ексклюзивний дистриб’ютор бренду, компанія DroneUA спільно з Ощадбанк запустили партнерську програму кредитування для бізнес-клієнтів.
Програма передбачає вигідні умови на покупку товарів EcoFlow, включаючи сервісний та гарантійний супровід.
За програмою кредитування бізнес-клієнтам Ощадбанку (юридичні особи та ФОП), доступний весь асортимент товарів EcoFlow:
- портативні зарядні станції для побутового користування лінійки RIVER та промислових масштабів DELTA;
- сонячні панелі EcoFlow Solar Panel;
- системи енергонезалежності Power Kit;
- генератори, додаткові батареї, а також аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми.
Фінансування здійснюється за наступними умовами:
відсоткова ставка від 0% річних за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» (остаточний розмір відсоткової ставки визначається в залежності від розміру індексу UIRD3M та сегменту клієнта);
мінімальна сума проекту – від 100 тис. грн.;
максимальна сума проекту – до 60 млн. грн.;
термін кредитування – від 6 до 60 місяців;
власний внесок – не менше 30% від суми кредиту;
форма кредиту – строковий кредит/невідновлювальна кредитна лінія;
отримання рішення за спрощеним переліком документів.