Google запрошує на навчальну програму "Розвивайте кар’єру з Google Cloud"

25 января 2023, 14:15

У сучасному світі розвиток хмарних технологій невпинно рухається вперед, дозволяючи бізнесу відкривати нові можливості для зростання.

Завдяки машинному навчанню (Machine Learning, скорочено ML) компанії можуть використовувати дані, щоб вирішувати бізнес-проблеми за допомогою алгоритмів машинного навчання. Google прагне допомогти українцям та надає можливість отримати знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями в межах програми “Розвивайте кар’єру з Google Cloud”, яка була представлена у вересні минулого року.



Цього року Google продовжує безкоштовну програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” і оголошує про набір учасників на другий потік з фокусом на машинне навчання (Machine Learning) та роботу з даними. Завдяки цій програмі українці зможуть отримати знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями і розширити можливості працевлаштування. Учасники програми матимуть можливість отримати безкоштовні ваучери на складання іспиту, щоб отримати міжнародну сертифікацію Google Cloud, а також інші призи.



До кінця 2023 року ми хочемо навчити до 10 000 українців, як працювати з хмарними технологіями щоб сприяти цифровій трансформації України та розширити можливості працевлаштування для ІТ-фахівців та спеціалістів суміжних спеціальностей.



Інформаційними партнерами програми стали Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія.Цифрова освіта.



Програма “Розвивайте кар’єру з Google Cloud: ML та дані” створена в Україні для:



ІТ-фахівців та розробників, які хочуть розвивати свої навички та кар’єру у сфері хмарних технологій.



Студентів ІТ-сфери, які потребують навичок роботи з Google Cloud для працевлаштування.



Нетехнічних фахівців, які працюють з даними (економістів, фінансистів, бізнес аналітиків, продуктових менеджерів, проєктних менеджерів, маркетологів тощо).



Для ефективного навчання рекомендується володіти хоча б базовим рівнем англійської мови.



Що отримають учасники програми



60 днів безкоштовного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost - ідеального місця для навчання Google Cloud.



Практичний досвід світового рівня, здобувши бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges). Бейджі навичок підтверджують наявність у спеціалістів знань та практичного досвіду роботи у хмарі, що допоможе у розвитку кар'єри у сфері хмарних технологій.



Індивідуальні напрями навчання, у тому числі з фокусом на ML і данних. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн курси за запитом та практичне навчання.



Нагороди за три і більше отриманих бейджів навичок.



Безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок отриманих протягом перших двох потоків програми.



Зустрічі із фахівцями з хмарних технологій щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.



Перейдіть за цим посиланням, щоб зареєструватися на другий потік. Навчання розпочнеться 1 лютого 2023 року. Після завершення реєстрації ви отримаєте електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом із інформацією про вебінари та сесії питань та відповідей з експертами з хмарних технологій.



Більше інформації про програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud: ML та дані” ви знайдете за посиланням.



Крім того, ці та інші ресурси, які має Google для отримання знань для школи, роботи чи життя, можна знайти на освітньому хабі Google Знання.