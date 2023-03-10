Як скласти резюме: поради програмістам-початківцям

10 марта 2023, 15:15

Для програміста-початківця написання резюме може бути складним завданням. Однак добре складене резюме — це вже пів справи на шляху до першої роботи.

У цій статті ми надамо розкажемо, яким має бути резюме програміста, щоб якнайкраще продемонструвати ваші вміння та навички.

Складаємо перше резюме: етапи та нюанси

Отже, ви розпочали написання резюме. Для цього можна обрати готовий шаблон на онлайн-сервісах або ж створити дизайн самостійно. Але найважливіше — зміст. Ось декілька корисних порад щодо цього:



1. Виберіть правильний формат: Існує кілька популярних форматів включаючи хронологічний, функціональний і комбінований. В нашому випадку краще обрати хронологічний, що підкреслює ваш досвід роботи та освіту.

2. Почніть із сильних сторін. Перший розділ має одразу демонструвати ваші найсильніші сторони. Він має бути лаконічним, але максимально справити враження на роботодавця.

3. Вкажіть технічні навички. Вони є найважливішим аспектом оцінки вас як спеціаліста. Обов’язково вкажіть усі мови програмування, інструменти та технології, якими ви володієте.

4. Наведіть приклади результатів своєї роботи. Роботодавці хочуть бачити приклади вашої роботи, щоб отримати уявлення про навички та досвід. Обов’язково надайте посилання на будь-які відповідні проєкти, сховища GitHub або вебсайт, які ви створили. Це дасть роботодавцям краще уявлення про ваші здібності.

5. Продемонструйте свої досягнення: роботодавці хочуть бачити, чого ви досягли на своїх попередніх посадах. Обов’язково виділіть будь-які досягнення, як-от дострокове завершення проєкту або розробку нової функції, яка підвищила продуктивність.

6. Будьте лаконічними. Ваш лист має бути не більше двох сторінок. Переконайтеся, що він стислий і включає лише найважливіше.

Складання резюме для програміста-початківця може бути непростим завданням, але це важлива частина процесу пошуку роботи. Дотримуючись цих порад, ви продемонструєте ваші навички та досвід як програміста, та збільшите шанси отримати першу роботу. Не забувайте адаптувати своє резюме до конкретної вакансії, на яку ви претендуєте, виділяти свої технічні навички, наводити приклади роботи та бути лаконічним. Завдяки добре складеному резюме ви зможете виділитися серед конкурентів і отримати роботу мрії.