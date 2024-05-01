Автообзвон клиентов: как повысить эффективность исходящих звонков

1 мая 2024, 8:25

Автообзвон клиентов - важный элемент в работе многих компаний, особенно в тех отраслях, где активное взаимодействие с клиентами играет решающую роль в достижении бизнес-целей. Однако, несмотря на потенциал данного инструмента, многие организации в наших широтах по-прежнему не придают ему должного внимания, что может привести к упущению значительных возможностей для привлечения новых клиентов и развития бизнеса.

Почему так происходит? Главная причина заключается в недостаточном понимании сути и возможностей автообзвона клиентов. Для многих людей термин "холодные звонки" ассоциируется с негативом, связанным с назойливыми продажами или мошенничеством. Однако в других странах, таких как США, холодные звонки остаются одним из основных инструментов маркетинга, даже в цифровую эпоху.

Что представляет из себя автообзвон клиентов, как он работает и каким должен быть идеальный инструмент автообзвона, чтобы приносить реальную пользу бизнесу? Время разобраться в этом.

Основные возможности технологии автообзвона включают массовые исходящие вызовы по списку контактов. Система автообзвона загружает базу контактов и автоматически звонит каждому номеру, соединяя успешные вызовы с оператором для дальнейшей обработки. Это обеспечивает высокую скорость и эффективность: система способна совершить до 800 звонков на оператора за смену с успехом в 75%, что в несколько раз превосходит результаты ручного обзвона.

Важным шагом при настройке системы автообзвона является интеграция с CRM и другими бизнес-системами. Это позволяет использовать данные о клиентах для более эффективного взаимодействия, а также интегрировать систему с другими инструментами, такими как программа для формирования рабочих расписаний операторов.

Преимущества использования автообзвона в различных бизнес-сценариях

Продажи и маркетинг

Преимущества использования автообзвона проявляются в различных сценариях бизнеса. В области продаж и маркетинга система помогает увеличить количество успешных звонков и оптимизировать обзвон клиентов. Таким образом, вам удастся обзвонить примерно в 3 раза больше клиентов за то же время, с успешностью звонков вдвое выше показателей, которых вам удастся достичь, прозванивая базу клиентов в ручном режиме. Кроме того, сервис автозвонков может быть использован для проведения массовых информационных кампаний, например, о предстоящих акциях, специальных предложениях или изменениях в условиях обслуживания. Это позволяет компаниям оперативно информировать своих клиентов о важных событиях и предложениях, что способствует укреплению их лояльности и увеличению объемов продаж.

В клиентском сервисе автообзвон используется для информирования о статусе заказов и сбора обратной связи от клиентов. Обе эти задачи довольно сложно выполнить в мануальном режиме, как и любую иную задачу, заточенную под исходящий обзвон. Более того, высокий процент дозвона и автономность системы в вопросе настройки гибких правил повторного прозвона позволят сохранить ресурс операторов для коммуникации, а не бессмысленной траты времени на ввод номеров телефонов. Важно отметить, что автообзвон также может быть эффективным инструментом для проведения маркетинговых исследований и сбора данных о потребностях клиентов. Путем создания опросов и анкет, автообзвон позволяет быстро и эффективно получать обратную связь от клиентов о качестве предоставляемых услуг, уровне удовлетворенности их потребностями, а также ожиданиях от компании.





Внутренный обзвон

Даже внутри компании автообзвон может быть полезным инструментом для коммуникации со сотрудниками и сбора данных о их удовлетворенности работой. Такие важнейшие метрики, как опыт оператора и удовлетворенность оператора необходимо контролировать, чтобы избежать проблем с оттоком кадров и нестабильностью работы - а контролировать их получиться только путем прямого опроса сотрудников, что опять делает автообзвон клиентов незаменимым инструментом. Снижение нагрузки на операторов

Еще одним преимуществом автообзвона является его способность снижать нагрузку на персонал компании, освобождая его от рутиных и монотонных задач обзвона клиентов. Это позволяет сотрудникам компании сосредоточиться на более важных и стратегических задачах, таких как обработка запросов клиентов, заключение сделок и разработка маркетинговых стратегий.

Таким образом, автообзвон клиентов представляет собой мощный инструмент для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности продаж и оптимизации бизнес-процессов в целом. Рациональное использование этой технологии позволяет компаниям быть на шаг впереди конкурентов и обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов.

Автообзвон клиентов применяется практически во всех отраслях, будь то B2B или B2C, финансовые технологии или медицина, производство или торговля. Важно иметь четкое видение стратегии и выбрать подходящий инструмент. Некоторые компании используют холодный обзвон для привлечения новых клиентов, другие сосредотачиваются на укреплении коммуникации с имеющимися клиентами и допродажах, а третьи проводят маркетинговые исследования и анкетирование. Какой бы ни была цель использования автообзвона клиентов, его продуктивность никого не оставит равнодушным - глупо игнорировать возможность автоматизации огромного пласта рабочих задач, особенно в наше время, когда все инструменты автоматизации из раздела опциональных решений переходят в категорию must-have.

Преимущества автообзвона легко измерить, и они впечатляют. Например, предиктивный режим автообзвона позволяет совершать в три раза больше попыток дозвона в час на оператора, чем в ручном режиме. Успешность звонков достигает 75% против 30% в ручном режиме, а процент конверсии повышается в 2,5 раза. Это значительное увеличение эффективности холодных звонков, что приводит к увеличению прибыли и успеху телемаркетинговой команды - результатам, которых хочет достичь любой собственник бизнеса вне зависимости от типа отрасли или размера компании.

Автообзвон является важным инструментом для телемаркетинговой стратегии, обеспечивая высокую продуктивность и эффективность исходящего обзвона - не важно причем для чего вы его используете, будь то автообзвон должников, холодные продажи или маркетинговые исследования. Ключевым моментом является выбор качественного ПО для автообзвона. Например, VoIPTime Contact Center предоставляет различные режимы обзвона, интеграцию с системой CRM и другие функции, которые помогают компаниям добиться успеха в телемаркетинге.

Компания VoIPTime предоставляет не только программное обеспечение для автообзвона, но и поддержку в его запуске в формате персонализации софта и обучения персонала, ведь именно подготовка операторов определяет результаты вашей телемаркетинговой стратегии - без нее никакое ПО не справится з задачей. Более того, компания готова предоставить персонального менеджера, который будет анализировать не только работу программы, но и помогать анализировать внутренние процессы организации телемаркетинга и клиентского сервиса с целью достичь ожидаемых показателей эффективности.