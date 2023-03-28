Відтепер перенести номер до lifecell можна у застосунку monobank

28 марта 2023, 13:15

Клієнти monobank отримали можливість скористатися новим сервісом.

Відтепер вони можуть не лише придбати eSIM, перенести номер з фізичної SIM на SIM, а й перейти до lifecell зі збереженням свого номеру безпосередньо у застосунку monobank.

Під час війни значно пришвидшився розвиток віддалених сервісів lifecell, адже оператор турбується про зручність та безпеку для абонентів. Якщо смартфон абонента підтримує eSIM, то відтепер перенести свій номер із повним його збереженням (включно з кодом) до мережі lifecell можна безпосередньо у застосунку monobank без відвідування магазину.

Перенесення номеру відбувається на eSIM. При цьому як процедура перенесення, так і сама eSIM не потребують додаткової оплати. Абоненти можуть підключити тарифні плани на вибір: «Вільний Лайф», «Просто Лайф» та «Смарт Лайф» зі спеціальною ціною на 4-тижневий пакет послуг.

Для зручності абоненту не потрібно обирати дату та час переносу свого мобільного номеру – monobank запропонує найближчий доступний час (зазвичай – наступного робочого дня). Сервісом можуть скористатися усі клієнти monobank, чиї пристрої підтримують функцію вбудованої eSIM.

«Минулого року попит на eSIM від lifecell зріс у 5 разів. Відтоді ж у monobank можна не лише придбати eSIM, а й перенести номер lifecell з фізичної SIM-картки на цифрову буквально за одну хвилину. Нещодавно ми першими запустили можливість віддаленого перенесення номеру у мережу lifecell, а тепер робимо наступний крок – реалізуємо таку можливість безпосередньо у застосунку monobank. Це, напевно, найзручніший процес MNP в Україні. Можливість віддалено змінити оператора буквально на наступний день без необхідності йти до магазину – це надзвичайно актуальна послуга, зокрема в умовах війни», - розповідає Олександр Заблоцький, керівник департаменту цифрових каналів продажів lifecell.

Щоб перенести свій номер до lifecell у застосунку monobank необхідно:

● зайти у розділ «Ще» > «eSIM від lifecell», в якому можна купувати номери lifecell та керувати ними;

● обрати «Перенести номер до lifecell»;

● обрати тарифний план lifecell;

● активувати eSIM згідно з інструкціями на екрані.