Київстар зменшує вартість дзвінків за кордон

30 марта 2023, 11:15

Абоненти Київстар зможуть телефонувати дешевше в Іспанію, Румунію, Литву та Молдову з послугою Дзвінки за кордон. Також збільшено перелік країн, куди можна телефонувати без додаткових оплат.

Вартість дзвінків з України в Іспанію та Румунію зменшилася у чотири рази, до 1 грн за хвилину. А вартість дзвінків в Литву та Молдову – у п’ять разів, до 4 грн за хвилину. Зниженими тарифами абоненти можуть користуватися в рамках стандартної послуги Дзвінки за кордон.

Нагадаємо також, що у більшості тарифних планів Київстар за фіксовану плату надаються пакети хвилин для дзвінків на інші мережі, які можна використовувати для дзвінків за кордон. Тепер абоненти із контрактними тарифами та бізнес-клієнти можуть телефонувати на номери Іспанії, Молдови й Румунії також без додаткових оплат, якщо в них тарифи лінійки ВАШ або замовлена Суперсила 100 хвилин на інші мережі та за кордон. Таким чином абоненти з цими пакетами можуть дзвонити без додаткових оплат загалом у 13 країн світу. Зокрема, в Польщу, Італію, Німеччину, Чехію.

Зменшення вартості міжнародних дзвінків є частиною стратегії Київстар для підтримки українців вигідними умовами послуг. Від початку повномасштабного вторгнення росії Київстар вже надав своїм абонентам безоплатних послуг або бонусів на суму, яка еквівалентна 577 млн гривень. А 1 млн абонентів у 27 країнах Європи активно користуються Роумінгом як вдома, тобто мобільними дзвінками та інтернетом за вигідними тарифами.