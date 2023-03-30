30 марта 2023, 13:15

Нова пошта запустила послугу адресного забору у Польщі

Відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.



Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур'єра — 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.



Щоб замовити адресний забір, потрібно:



1. Заповнити заявку на сайті https://novapost.pl/pl-uk/international/create-parcel.



2. Оплатити доставку на сайті.



3. Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. Важливо, кур’єр не перевіряє вміст відправлення. Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.



Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур’єра. Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00.



Нагадуємо, що з України у Польщу також можна відправити Новою поштою на будь-яку польську адресу, у відділення Nova Post або поштомат.

