Bolt оголосила про ініціативу щодо посилення безпеки пересування на самокатах

4 апреля 2023, 13:15

Компанія Bolt оголосила про ініціативу щодо посилення безпеки пересування на електросамокатах у містах.

Документ охоплює цілий комплекс рішень, необхідних для впровадження безпечної мікромобільності та посилення стандартів безпеки в галузі. Bolt тестує нову функцію, яка дозволить оцінювати, як пересувається користувач на електросамокаті, та виявляти тих, хто має ризиковану манеру водіння.

Ініціатива передбачає, що команда Bolt буде розвивати сервіс прокату електросамокатів, першочергово приділяючи увагу проблемам безпеки, виявленим під час дослідження консалтингової компанії Steer, щодо основних проблем безпечного пересування на електросамокатах. На основі отриманої інформації та власного досвіду роботи у 260 містах Європи у Bolt розробили низку нових рішень і розширили функції безпеки, що вже існують.

Розширення існуючих функцій безпеки:



● Продовження співпраці з владою міст.

За статистикою, 80 % інцидентів зі смертельними наслідками серед велосипедистів та водіїв електросамокатів відбуваються за участю автотранспортних засобів. Тому команда Bolt продовжить співпрацю з владою міст заради створення зручної та безпечної інфраструктури для засобів мікромобільності, особливо велосипедних і самокатних доріжок, а також щодо обмеження швидкості електросамокатів.

● Розширення та вдосконалення тесту на когнітивні реакції.

Дослідження консалтингової компанії Steer виявило серйозну проблему – пересування на електросамокатах в стані алкогольного сп'яніння. Згідно з дослідженням, проведеним у Фінляндії, більше половини нещасних випадків за участю водіїв електросамокатів відбувається через вживання ними алкоголю або наркотичних речовин. У відповідь на проблему компанія Bolt вирішила розширити та вдосконалити тест на когнітивні реакції. Така міра дозволить запобігти поїздкам на електросамокаті осіб у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.



● Розширення режиму для початківців.

За результатами дослідження Austin Public Health, третина всіх аварій з травмами за участю електросамокатів відбувається під час першої поїздки користувача. Саме тому компанія Bolt вирішила розширити режим для початківців. Цей режим обмежує швидкість самоката до 15 км/год і дозволяє зосередити увагу споживачів послуги на навчанні.



● Масштабування системи паркування електросамокатів за допомогою штучного інтелекту.

За даними компанії Bolt, інциденти з припаркованими електросамокатами відбуваються всього на 15 % рідше, ніж дорожні пригоди з електросамокатами в русі. Разом з тим такі випадки з припаркованими електросамокатами становлять особливий ризик для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. Тому компанія Bolt продовжить масштабувати систему паркування електросамокатів за допомогою штучного інтелекту. До того ж Bolt планує обладнати самокати спеціальним звуком для сповіщення пішоходів про наближення транспортного засобу.



Компанія Bolt запускає функцію, що дозволить оцінювати, як пересувається користувач на електросамокаті, та виявляти тих, хто має ризиковану манеру водіння. Зокрема, за допомогою програмного забезпечення будуть фіксуватися поїздки на транспортному засобі вдвох, багаторазове різке гальмування, зіткнення, заноси, падіння тощо. При цьому система буде оцінювати кожних п'ять поїздок користувача. За статистикою, не більше 2 % користувачів є відчайдушними та ризикованими водіями. Саме до них будуть уживатися заходи, які складаються з декількох кроків.

● Першим кроком стане отримання користувачем в додатку навчальних матеріалів, що пояснюють, які фактори беруться системою до уваги та що саме потрібно змінити в манері пересування на електросамокаті.

● Якщо протягом наступних п’яти поїздок поведінка користувача на дорозі не поліпшиться, другим кроком стане зниження швидкості його електросамоката до 15 км/год.

● Якщо протягом наступних п’яти поїздок стиль управління користувача залишиться безрозсудливим і ризикованим, третім кроком стане обмеження доступу до користування електросамокатами Bolt строком на один тиждень.



«Пріоритетом компанії Bolt є безпека всіх учасників дорожнього руху. Завдяки новим рішенням можна буде уникнути багатьох інцидентів і суттєво знизити кількість нещасних випадків за участю електросамокатів. Я вважаю електросамокат чудовим і дуже зручним видом транспорту, на ньому можна швидко пересуватися на короткі дистанції в місті. Не дивно, що в Україні цей засіб пересування дуже популярний. Після успішного тестування нових функцій ми плануємо запустити їх в Україні», – коментує Антон Мілка, керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні.

«Мікромобільність має значний потенціал для скорочення кількості поїздок автомобілями в наших містах. Щоб розкрити цей потенціал, дуже важливо приділяти увагу безпеці мікромобільного транспорту. Такий підхід може максимізувати довіру користувачів до електросамокатів як нового виду транспорту та дати містам упевненість у сприянні налагодженню довгострокових партнерських відносин з операторами. Steer підтримує дослідження проблем безпечного пересування на електросамокатах, що лежать в основі цього звіту, який демонструє прагнення компанії Bolt поставити безпеку користувачів електросамокатів та оточуючих у центр їхніх спільних операцій з електросамокатами», – додає Метью Кларк, керівник відділу нової мобільності компанії Steer.