Київстар у 1 кв 2023 року інвестував 780 млн грн у телеком мережу

Національний телеком оператор продовжує відновлювати зв`язок у деокупованих населених пунктах і розвиває цифрові послуги, щоб громадяни України могли працювати, навчатись, спілкуватись за допомогою нових мобільних технологій.
У першому кварталі 2023 року команда Київстар підключила до 4G зв`язку ще 81 населений пункт, а також збудувала 215 нових базових станцій 4G. Також було модернізовано 460 діючих базових станцій для їх сумісності із стандартом 4G. Компанія збільшила на 18,4% капітальні витрати у порівнянні з 1 кв 2022 року для реалізації програм відновлення та розвитку телеком мережі, та посилення захисту від блекаутів. Сума капітальних витрат компанії у звітному кварталі склала понад 780 млн грн. Завдяки зусиллям компанії більш ніж 90% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює і забезпечує абонентів послугами зв`язку і передачі даних.
У першому кварталі 2023 року абоненти збільшили використання послуг мобільного інтернету. Обсяги мегабайтів на абонента зросли на 23,4% у порівнянні з 1 кв 2022. Це стало можливим завдяки розвитку мережі 4G, а також запропонованим компанією тарифам з великою кількістю мегабайтів. Кількість абонентів, які користуються послугами 4G, збільшилась на 4,2% у порівнянні з 1 кв 2022 року. Так, в мережі 4G швидкісним мобільним інтернетом користується вже 13,3 млн абонентів, що складає 54,6% від загальної абонентської бази компанії. Послуги високошвидкісної мобільної передачі даних в мережі Київстар доступні для 94% населення на підконтрольній Україні території.
Загальна кількість абонентів у 1 кв 2023 року зменшилась на 6,7% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.
Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. В 1 кв 2023 року компанія разом із своїми співробітниками зібрала майже 1 млн грн допомоги для 9 геріартричних пансіонатів, де знаходяться літні люди, що втратили житло. Також національний оператор інвестував більше 7 млн грн у придбання шкільних планшетів і виділив 5000 сім-карт з пільговим тарифом для організації дистанційного навчального процесу в 20 школах, які були зруйновані внаслідок війни. У 1 кв 2023 року компанія перерахувала 150 млн грн на підтримку президентської фандрейзингової програми United-24. Кошти призначені для відбудови цифрової інфраструктури України та посилення захисту від зовнішніх кіберзагроз.
У 1 кв 2023 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,8 млрд грн податків та інших платежів.
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