Укрпошта оновила послугу переадресації поштових відправлень

8 мая 2023, 12:45

Відтепер в Укрпошті доступний оновлений сервіс переадресації відправлень.

Послуга переадресації діє для відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Документи», оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.



Вартість переадресації – всього 50 грн, що оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.



Подати заяву на переадресацію можна на сайті Укрпошти в розділі Послуги / Переадресація відправлення https://www.ukrposhta.ua/ua/pereadresuvannya-vidpravlennya



Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.



Укрпошта стає доступнішою та простішою у взаємодії для клієнтів. В 2023 році планується введення низки ініціатив, спрямованих на скорочення термінів доставки, а також спрощення процесів обслуговування як корпоративних, так і роздрібних клієнтів. Зокрема, Укрпошта оголосила про запуск автоматизованих сортувальних ліній, які дозволять обробляти у 8 разів більше відправлень.