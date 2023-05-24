A4Tech 3000NS: многофункциональный беспроводной набор для работы

24 мая 2023, 17:15

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, объявила о выпуске беспроводного набора 3000NS.

В него вошли эргономичная полноразмерная клавиатура GK-85 с 12 мультимедийными клавишами и мышь G3-200NS с бесшумными кнопками, колесом 4D-прокрутки и автоматическим энергосберегающим режимом. Оба девайса занимают всего один порт в компьютере, так как работают от одного USB-ресивера.



Расширенное беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц позволяет клавиатуре и мыши принимать сигнал на расстояние до 10 м. Благодаря автоматической стабилизации технологии простого подключения ресивера отсутствуют задержки и конфликты в подключении. При подсоединении USB-ресивера используется автоматическая стабилизация для исключения задержек при вводе информации и конфликтов с другими устройствами. Встроенный в мышь профессиональный чип с технологией Smart Wireless SoC снижает потери в цепи и уровень помех.

Модель GK-85 имеет классическую раскладку со 104 клавишами. Под рукой пользователя всегда будет все необходимое: основной алфавитно-цифровой блок, комплект служебных клавиш, стрелки и правый цифровой блок. Нажатием на комбинации мультимедийных клавиш Fn + F1-F12 можно в один клик запускать воспроизведение музыки, регулировать громкость звука, настраивать яркость экрана и выполнять другие полезные функции.Благодаря продуманной эргономичной конструкции работать на клавиатуре легко и приятно. Все символы нанесены на клавиши методом лазерной гравировки, поэтому они не сотрутся и не потускнеют даже спустя десятки лет. В устройстве предусмотрена влагозащита. Специальные дренажные отверстия быстро выведут попавшую внутрь жидкость.Бесшумная мышь G3-200NS поможет не отвлекать окружающих постоянными щелчками и сфокусироваться на важных задачах. Модель оборудована тремя кнопками, имеет симметричный дизайн и подходит как для правой, так и для левой руки. Манипулятор весит всего 90 г, за счет этого он маневренный и приятный в управлении.Частота опроса у девайса – 125 Гц, а разрешение оптического сенсора – 1200 DPI. Этих показателей достаточно для большинства офисных задач, включая работу с текстами, документами, интернет-серфинг и несложную обработку фотографий и изображений.Фирменное программное обеспечение от A4Tech дает возможность запрограммировать правую кнопку мыши на выполнение различных команд с помощью 16 определенных движений курсором. Например, можно за считанные секунды открыть новый файл, сохранить документ, запустить веб-браузер, увеличить или уменьшить масштаб страницы. Софт также позволяет активировать колесо 4D-прокрутки. С ним скроллить контент можно не только по вертикали, но и по горизонтали – вправо или влево. Это пригодится для работы с большими документами, объемными изображениями и макетами иллюстраций в PDF.Мышь впечатляет своей экономичностью. Она питается всего от одной батареи типа АА, и благодаря высокому качеству компонентов способна проработать до 12 месяцев без замены аккумулятора. В модели G3-200NS реализована поддержка автоматического 4-уровневого энергосбережения. Девайс переходит в спящий режим через 20 секунд бездействия.Беспроводные клавиатура и мышь из набора 3000NS помогут освободиться от проводов на столе и сохранить порядок на рабочем месте. Их можно перемещать в радиусе действия радиоприемника и располагать так, как удобно. Оба устройства поставляются в универсальном черном цвете, выполнены в стильном лаконичном дизайне и с легкостью впишутся в интерьер любого дома или офиса.