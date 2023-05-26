Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції

Vodafone Україна звітує про результати роботи у першому кварталі 2023 року. Витрати, пов’язані з війною – аварійні роботи на мережі, допомога країні та клієнтам, масові міграції клієнтів за кордон, суттєво вплинули на динаміку основних фінансових показників порівняно з 1 кварталом 2022 року.
Втім, Vodafone Україна продовжує зберігати стабільність бізнесу. Не зважаючи на вплив війни, компанія збільшили інвестиції у мережу більше, ніж в три рази, в порівнянні з першим кварталом 2022 року. При цьому ефективність бізнесу залишається на стабільному рівні.
Дохід компанії у першому кварталі 2023 року склав 5,1 млрд грн. Зниження на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого рокупов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку - внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції. В порівнянні з 4 кварталом 2022 року абонентська база залишається стабільною – послугами Vodafone користуються 15,4 млн абонентів.
Більше 2,2 млн з них залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. У першому кварталі 2023 року Vodafone продовжив дію спеціальної пропозиції – у більшості тарифів Vodafone доступне безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг». В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.
Показник OIBDA склав 2,85 млрд грн, -3% в порівнянні з минулорічними показниками за квартал. Показник маржа OIBDA залишається стабільним– на рівні 55,8%, зменшення становить менше 1 п.п.. Чистий прибуток Vodafone у першому кварталі 2023 рокуперевищив 1 млрд грн. Подвоєння показника у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням витрат від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року зафіксовано обмінний курс долару США до гривні).
ARPU компанії також збільшився до 104 грн на місяціь внаслідок зростання проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.
Vodafone збільшив в 3,3 рази капітальні інвестиції – у першому кварталі 2023 року вони склали 1,25 млрд грн. Завдяки цьому інженери Vodafone відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали та розширювали мережу.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая линейка портативных зарядных станций от NAVITEL
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Фінансові результати Lenovo за 2022/23 фінансовий рік
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Київстар на "Повернись Живим" запускають збір на 146 саперних груп
- Связь | Сегодня, 13:45
Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Доходи Росії від експорту газу до ЄС обвалилися у вісім разів
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, — міністерство оборони Литви
- Технологии | Сегодня, 11:45
В порт Осло зашел самый большой военный корабль мира
- Безопасность | Сегодня, 11:15
85% киян не задоволені своєю зарплатою
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 12:05
ColorWay CW-DL02B-B – настільна лампа з непоганою автономністю і наскрізною підзарядкою
- Обзоры | 17 мая, 14:28
Как продлить жизнь Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 pro
- Обзоры | 15 мая, 14:05
Ajax Hub 2 Plus – "інспектор" з охорони!
- Аналитика | 11 мая, 11:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 11-12 (2023) - системні рішення EcoFlow для будинків/квартир та LAPP на PRO ELECTRO 2023
- Фотогалереи | 5 мая, 13:44
Генштаб показав Iris-T на бойовому чергуванні
- Аналитика | 4 мая, 7:01
Особливості гелевих батарей Ritar та які моделі вже можна купити в Україні
- Обзоры | 3 мая, 9:50
Ritar RA12-100 – батарея для телекомунікацій
- Обзоры | 2 мая, 11:09
Gembird MUSW-4B-06-BG – бюджетна бездротова мишка з "золотим" дизайном та симетричним корпусом
- Фотогалереи | 30 апреля, 20:42
ЗСУ отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon H10 MkIII
Популярные новости
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая линейка портативных зарядных станций от NAVITEL 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Фінансові результати Lenovo за 2022/23 фінансовий рік 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Київстар на "Повернись Живим" запускають збір на 146 саперних груп 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Доходи Росії від експорту газу до ЄС обвалилися у вісім разів 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, — міністерство оборони Литви 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
В порт Осло зашел самый большой военный корабль мира 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
85% киян не задоволені своєю зарплатою 0.00