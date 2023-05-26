26 мая 2023, 13:45

Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції

Vodafone Україна звітує про результати роботи у першому кварталі 2023 року. Витрати, пов’язані з війною – аварійні роботи на мережі, допомога країні та клієнтам, масові міграції клієнтів за кордон, суттєво вплинули на динаміку основних фінансових показників порівняно з 1 кварталом 2022 року.



Втім, Vodafone Україна продовжує зберігати стабільність бізнесу. Не зважаючи на вплив війни, компанія збільшили інвестиції у мережу більше, ніж в три рази, в порівнянні з першим кварталом 2022 року. При цьому ефективність бізнесу залишається на стабільному рівні.



Дохід компанії у першому кварталі 2023 року склав 5,1 млрд грн. Зниження на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого рокупов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку - внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції. В порівнянні з 4 кварталом 2022 року абонентська база залишається стабільною – послугами Vodafone користуються 15,4 млн абонентів.



Більше 2,2 млн з них залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. У першому кварталі 2023 року Vodafone продовжив дію спеціальної пропозиції – у більшості тарифів Vodafone доступне безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг». В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.



Показник OIBDA склав 2,85 млрд грн, -3% в порівнянні з минулорічними показниками за квартал. Показник маржа OIBDA залишається стабільним– на рівні 55,8%, зменшення становить менше 1 п.п.. Чистий прибуток Vodafone у першому кварталі 2023 рокуперевищив 1 млрд грн. Подвоєння показника у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням витрат від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року зафіксовано обмінний курс долару США до гривні).



ARPU компанії також збільшився до 104 грн на місяціь внаслідок зростання проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.



Vodafone збільшив в 3,3 рази капітальні інвестиції – у першому кварталі 2023 року вони склали 1,25 млрд грн. Завдяки цьому інженери Vodafone відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали та розширювали мережу.

