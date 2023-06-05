Київстар презентує нову тарифну лінійку LOVE UA

5 июня 2023, 17:15

За останній рік потреба українців у послугах зв’язку суттєво зросла.

Телефонувати рідним за кордон чи з-за кордону, дізнаватись актуальні новини, працювати в гнучкому форматі за будь-яких умов залишається щоденною актуальною потребою громадян.

Київстар підтримує в цьому своїх абонентів і пропонує їм в тарифних планах саме такі обсяги послуг, які відповідають найвимогливішим запитам.

З 01 червня контрактні і корпоративні абоненти Київстар можуть підібрати зручний для себе тарифний план з нових пропозицій лінійки LOVE UA.

Серед переваг нових тарифів - збільшена кількість хвилин та ГБ для використання як в Україні, так і за кордоном з послугою Роумінг як вдома, а також розширений перелік Суперсил, серед яких абоненти можуть без доплат обрати саме ті додаткові послуги, яких потребують найбільше.

Абонентам стають доступними:

● для контрактної форми обслуговування – LOVE UA Світло. Контракт, LOVE UA Пісня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт, LOVE UA Рух. Контракт, LOVE UA Успіх. Контракт;

● для корпоративного сегменту – LOVE UA Світло. Бізнес, LOVE UA Пісня. Бізнес, LOVE UA Сила. Бізнес.

Нагадаємо, що Суперсила – це додаткова послуга, якою можна без додаткових оплат доповнити свій тариф в залежності від індивідуальних потреб. Обирати можна серед таких Суперсил: Домашній Інтернет, додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, 5 ГБ мобільного інтернету та тощо.

Ознайомитися з пропозиціями від Київстар , а також підключити обраний тариф можна на сайті оператора для контрактних абонентів та для бізнес-клієнтів, а також за номером 477 або в додатку Мій Київстар.