Игровая акустика SVEN 305

9 июня 2023, 11:15

Компактное, но комфортное игровое пространство давно перестало быть чем-то недостижимым: даже мощные ПК или ноутбуки занимают все меньше места, периферийные устройства тоже можно подобрать очень небольшие.

Но что делать, если необходимо обеспечить систему качественным звуком, получить все преимущества геймерских устройств, но при этом сэкономить место на столе? Компания SVEN ответила на этот вопрос, выпустив компактную игровую акустику SVEN 305.

Колонки имеют размеры всего лишь 72×78×12 мм, но при этом оснащены динамической RGB-подсветкой и станут ярким украшением стола геймера. Подключение к источнику звука производится через выход мини-джек 3,5 мм. Питание же осуществляется посредством порта USB на ПК или ноутбуке — все максимально удобно, дополнительных устройств для питания акустики не потребуется.Мощность SVEN 305 — 6 Вт, для настольных колонок большего не требуется. Размер динамиков составляет 47 мм, их воспроизводимый диапазон стартует от 100 Гц и простирается вплоть до 20 кГц — этого хватит и для фоновой музыки, и для спецэффектов в кино или играх, и для озвучивания различных событий во время использования ПК. Громкость можно легко и просто изменять с помощью маленького регулятора на кабеле для подключения к источнику звука.Отличный дизайн, эффектная подсветка, удобство в подключении и использовании, но при этом крайне компактные размеры — акустика SVEN 305 непременно порадует тех, кто хочет получить максимум позитивных эмоций от приобретения, но при этом сэкономить пространство на столе. Еще один повод для радости — это, конечно, крайне невысокая стоимость устройства, делающая его доступным самому широкому кругу потенциальных пользователей. Убедиться в этом можно уже сейчас — продажи в магазинах электроники и бытовой техники стартовали.