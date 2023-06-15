Київстар не тарифікуватиме трафік на мобільний додаток DeepState

15 июня 2023, 16:15

Абоненти Київстар без тарифікації зможуть спостерігати за оновленнями з фронту в додатку DeepStateMap – українській інтерактивній онлайн мапі, яка регулярно оновлюється та слугує достовірним джерелом інформації для мільйонів людей у всьому світі.

При користуванні додатком із мобільним інтернетом від Київстар – мегабайти із рахунків абонентів не списуються.



За своїми можливостями додаток не поступається функціоналу сайту та дозволяє дізнатися про актуальну ситуацію на фронті, а також побачити приблизне розташуванням російських підрозділів, що може бути важливим для українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Вся інформація на онлайн карті заснована на відкритих даних, уважно перевіряється та підтверджується перед оновленням. Автори проєкту в цілях безпеки українських військових публікують оновлення не одразу, а через деякий час.



Додаток був запущений лише у березні цього року і ним вже користується більше 150 тис. людей. Він доступний для Android-смартфонів за цим посиланням, а також вже є версія для iOS.

Додаток DeepStateMap долучився до цілого ряду соціально корисних сервісів, якими можуть користуватись абоненти Київстару без оплати трафіку. Серед таких додатків також Дія, Helsi.me, додаток Укрзалізниці та сайт МОЗ України. Компанія і далі буде розширювати список корисних додатків та ресурсів, якими можна користуватися без тарифікації.