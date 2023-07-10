МВФ покращив економічні прогнози щодо України

Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року, при цьому зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.
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