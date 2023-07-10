10 июля 2023, 11:45

МВФ покращив економічні прогнози щодо України

Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року, при цьому зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.

