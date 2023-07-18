Нова пошта в Чехії запустила кур'єрський забір

18 июля 2023, 13:45

Відтепер відправити посилки та документи з Чехії в Україну можна за допомогою кур'єрів Nova Post.

Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку чеську адресу. До відправки приймаються документи і посилки вагою до 30 кг.



Послуга діє по всій території Чехії, а вартість виклику кур'єра складає 128 грн (80 CZK), які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.



Щоб замовити послугу адресного забору в Чехії, потрібно:



1. Переглянути перелік заборонених до відправки речей: https://novapost.com/uk-cz/international/forbidden-items



2. Підготувати та упакувати речі у коробку.



3. Заповнити заявку на виклик кур’єра: це можна зробити у мобільному застосунку Nova Post, у Бізнес-кабінеті, на сайті https://novapost.com/uk-cz/international/courier-call



4. Оплатити доставку онлайн.



5. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на забір.



6. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку.



Важливо: кур’єр не перевіряє вміст запакованого відправлення. Проте, якщо під час перевірки на кордоні митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені, або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.



Кур'єрська служба працює з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 17.00.



Нагадуємо, що з України в Чехію також можна відправити посилки на будь-яку адресу, у відділення Nova Post, у поштомат чи пункт видачі.





