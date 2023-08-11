Украина готовится отменить безвизовый режим с Израилем

11 августа 2023, 14:45

Правительство Украины рассматривает возможность прекращения действия соглашения о безвизовом режиме c Израилем.

Причина – «систематические недружественные действия Израиля по отношению к Украине и фактически пророссийская позиция на международной арене».



Также сообщается, что Украина намерена инициировать выход Израиля из формата «Рамштайн», предусматривающего оказание военной помощи Киеву. «Украина обеспокоена тем, что Израиль может передавать услышанную на встречах "Рамштайн" информацию стране-агрессору России», - отмечается в статье украинской газеты Kyiv Post.