lifecell оголошує результати другого кварталу 2023 року

Оператор lifecell підсумовує фінансові та операційні результати за другий квартал 2023 року, демонструючи зростання доходу на 36.5% і EBITDA на 39.3% на річній основі. lifecell також звітує про значне зростання капітальних інвестицій на 119.4%.
У 2 кварталі 2023 р. дохід lifecell збільшився на 36.5% на річній основі — до 2,903.2 млн грн, порівняно з 2,127.3 млн грн у 2 кв. 2022 р., переважно завдяки вищому ARPU і зростанню споживання мобільного інтернету.
У 2 кварталі 2023 р. показник EBITDA збільшився на 39.3% на річній основі — до 1,715.1 млн грн, як порівняти з 1,230.9 млн грн у 2 кв. 2022 р. У результаті маржа EBITDA у 2 кв. 2023 р. зросла до 59.1% проти 57.9% в аналогічному періоді 2022 р.
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