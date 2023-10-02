be quiet! Pure Loop 2 - водяне охолодження з ARGB-підсвічуванням

2 октября 2023, 9:45

be quiet!, німецький виробник компонентів для ПК преміум-класу, повідомляє про розширення асортименту своїх готових систем водяного охолодження.



Серія Pure Loop 2 пропонує удосконалення у вигляді ШІМ-регулювання швидкості помпи та ARGB підсвічування охолоджуючого блоку. Порівняно з Pure Loop 2 FX, у серії Pure Loop 2 використовуються інноваційні вентилятори Pure Wings 3 PWM high-speed виробництва be quiet!, що забезпечують високий статичний тиск та безшумну роботу. Щоб задовольнити потреби більшості користувачів, серія Pure Loop 2 буде представлена у чотирьох версіях з розмірами радіаторів 120 мм, 240 мм, 280 мм і 360 мм.

У системі рідинного охолодження Pure Loop 2 використовується до трьох високошвидкісних вентиляторів Pure Wings 3 PWM, які забезпечують дуже тиху роботу системи - навіть за максимальної швидкості обертання рівень шуму не перевищує 36,8 дБ(А). Вентилятори оснащені унікальними моторчиками з технологією зворотного зв'язку, яка дозволяє контролювати швидкість обертання та автоматично регулює напругу, щоб підтримувати постійну швидкість обертання крильчатки, незалежно від опору повітря чи інших зовнішніх умов. Pure Loop 2 має подвійне ізолювання помпи для запобігання передачі вібрацій. За рахунок встановлення на трубках корпус помпи ізольований від модуля охолодження процесора і радіатора. Крім того, гумові елементи всередині корпусу помпи додають додатковий ізолюючий ефект. Швидкість обертання крильчатки помпи можна регулювати за допомогою ШІМ (PWM), що дозволяє тонко налаштувати баланс продуктивності та шуму. Нікельована поверхня теплообмінника забезпечує високу продуктивність охолодження для масового сегмента процесорів і дозволяє використовувати рідкий метал у якості термоінтерфейсу.Pure Loop 2 встановлює високі стандарти зовнішнього вигляду СЖО завдяки повністю чорним вентиляторам, радіатору та трубкам, дизайн яких підкреслює модуль охолодження з матовою алюмінієвою кришкою та ледь помітним ARGB підсвічуванням. На корпусі радіатора розташовано отвір для дозаправки, тому охолоджуючу рідину можна додавати за необхідністю для максимальної продуктивності охолодження протягом тривалого терміну служби СЖО. Пляшечка з охолоджуючою рідиною об'ємом 100мл входить у комплект поставки, і цього обсягу достатньо для більш ніж шістьох дозаправок. Гнучкі трубки в обплетенні забезпечують зручність монтажу СЖО навіть самих компактних корпусах. Завдяки зручній системі кріплень Pure Loop 2 підтримує усі сучасні настільні процесори від Intel та AMD.Старт продажів Pure Loop 2 у Європі заплановано на 10 жовтня 2023 року.