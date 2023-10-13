В київському метро lifecell запустив технологію VoLTE для дзвінків

Мобільний оператор lifecell надав можливість своїм абонентам здійснювати дзвінки в київському метро за допомогою технології VoLTE.
Ще в лютому 2022 року lifecell розпочав підключення сучасної технології здійснення голосових дзвінків на базі швидкісного мобільного інтернету LTE. Запуск технології відбувався поетапно. Відтепер кияни та гості столиці можуть користуватися VoLTE також і в київському метро.
Наразі у мережі lifecell понад 1 млн абонентів спробували переваги технології VoLTE та їх кількість постійно зростає. Найактивніше користуються нею власники смартфонів Apple, Samsung та Xiaomi в Києві і області, а також Львові і Одесі.
Основні переваги технології для абонентів:
Можливість одночасно здійснювати голосові дзвінкі та користуватися мобільним інтернетом (це зручна опція для дистанційної роботи, якщо смартфон використовується як модем).
Швидше з’єднання, яке здійснюється протягом лічених секунд.
Краща якість передачі голосу.
Послуга надається без додаткової плати: передача голосових дзвінків за допомогою VoLTE оплачується за тим самим тарифом, що і звичайні дзвінки.
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