lifecell оголошує результати третього кварталу 2023 року

10 ноября 2023, 12:45

Оператор мобільного зв’язку lifecell оголошує фінансові та операційні результати за третій квартал 2023 року, демонструючи зростання доходу на 25.7 % і EBITDA на 16.3 % на річній основі.

lifecell також повідомляє про зростання капітальних інвестицій на 48.9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



ДОХІД: У третьому кварталі 2023 року lifecell продемонстрував зростання доходу на 25.7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2 981.2 млн грн порівняно з 2 370.9 млн грн у третьому кварталі 2022 року.



EBITDA і маржа EBITDA: У третьому кварталі 2023 року EBITDA зросла на 16.3 % порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1 648.8 млн грн проти 1 417.6 млн грн у третьому кварталі 2022 року, у результаті чого маржа EBITDA склала 55.3 % у третьому кварталі 2023 року порівняно з 59.8 % у третьому кварталі 2022 року. Причиною зниження маржі стало збільшення витрат на роумінг, інтерконект та електроенергію.