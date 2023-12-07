7 декабря 2023, 12:45

Bolt підсумовує результати за 2023 рік: цікаві факти та цифри

Україна – один з ключових ринків для Bolt не тільки у Європі, а й у всьому світі. Попри війну компанія продовжила працювати, допомагати народу України та інвестувати в Україну, активно розвиваючи всі три основних напрями: райдхейлінг, прокат електросамокатів та доставку їжі.



Bolt продовжує активно підтримувати українців, забезпечуючи мобільність, сплачуючи податки та вкладаючи в різноманітні волонтерські проєкти та гуманітарну допомогу. У 2023 році компанія перерахувала 800 000 грн на допомогу фонду «Таблеточки» та 1 500 000 грн – фонду «Повернись живим» до річниці повномасштабного вторгнення. Також стартував волонтерський проєкт Bolt «Доставка добра», організовано поїздки на понад 2 млн грн для таких партнерів компанії, як НДСЛ «Охматдит», Благодійний фонд «Життєлюб», Фонд «Таблеточки», Центр громадського здоров’я України.



«Bolt підтримував Україну з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує робити це зараз. Ми віримо в майбутнє України і щодня працюємо над розвитком шерінгової економіки попри всім зрозумілі виклики. Ми не тільки розширюємо географію наших сервісів, а й змінюємо звички клієнтів, надаючи змогу мільйонам українських користувачів на собі оцінити всі переваги інноваційних технологій», – зазначає Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Східної Європи.



Bolt Rides



Застосунок поповнився відразу кількома новими корисними функціями. Частина з них стосується безпеки пересування: наприклад, з’явилася кнопка екстреної допомоги та можливість поділитися деталями поїздки з друзями та родичами. До того ж тепер можна телефонувати водію через застосунок, не розголошуючи номер свого телефону. Решта нових функцій, такі як заплановані поїздки, роблять користування сервісом ще більш зручним. Також у багатьох містах України компанія поповнила перелік доступних опцій для замовлення поїздок – наприклад, з'явилися такі категорії, як Economy (найдоступніші поїздки) та Business (поїздки в автомобілях бізнес-класу).



Трохи цікавої статистики. Найдовша автомобільна поїздка у 2023 році становила 754 км, за неї пасажир заплатив 21 184 грн. Найактивніший користувач здійснив 1327 поїздок (це майже чотири поїздки щодня), а найпопулярнішим пунктом висадки та посадки пасажирів залишився, як і в минулому році, Центральний залізничний вокзал у Києві. Найчастіше поїздки замовляють з 21:00 до 22:00, іноді залишаючи водіям непогані чайові. Рекорд цього року – 300 грн чайових. Серед водіїв Bolt існує своя легенда про те, що одному з них вдалося отримати «п’ять зірочок» 4187 разів.



Bolt scooters



Попри складнощі воєнного часу компанія Bolt продовжує працювати та робити все, щоб українці мали можливість легко пересуватися містами, використовуючи екологічний транспорт. У 2023 році до п’яти міст, де можна було орендувати самокати, додалося ще чотири – Рівне, Ужгород та Хмельницький, а також відбувся релонч у Дніпрі.



Загалом з початку 2023 року послугою скористалися понад півмільйона користувачів. Найпопулярніша локація старту поїздки на самокаті в Києві – станція метро «Політехнічний інститут», а закінчення – Золоті ворота. Втім райдер з найбільшою кількістю поїздок був зафіксований не в столиці, а у Львові – на його рахунку 853 поїздки. А найдовшою поїздкою – на відстань 28,4 км – може похизуватися Дніпро.



Bolt Food



Найпопулярніша страва, яку замовляли через Bolt Food, – бургер. І це не дивно, після того як наприкінці березня на платформі з’явився McDonald’s. Рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald’s, розташований біля станції метро «Лукʼянівська» у Києві. Загалом за рік бургерів (і з McDonald’s, і з інших закладів) замовили більше мільйона, а якщо точніше – 1 154 524 шт.



13:11 – це хвилина пік, саме в цю мить на платформу надходить найбільша кількість замовлень. Найдорожче з них за 2023 рік коштувало 15 690 грн. А рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 638 разів.

