16 декабря 2023, 11:45

"Київстар" стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.



Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх усувають.

