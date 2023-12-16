"Київстар" стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.
Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх усувають.
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