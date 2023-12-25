25 декабря 2023, 14:15

Україна отримала $1,34 мільярда за проєктом Світового банку

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

