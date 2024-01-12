США и Великобритания ночью нанесли удары по Йемену: что известно?

12 января 2024, 14:15

Президент США Джо Байден подтвердил атаку Штатов и Великобритании на Йемен.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США — совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", – заявил он.

Ракетные удары пришлись по нескольким локациям в городах Сана и Худейда.



По данным CNN, поражены цели: военная база Кахлан, авиабаза Аль-Дайлами, район аэропорта в Худайде, аэропорт в Таизе, аэродром в Аббсе.



Британия подтвердила удары по двум военным объектам, откуда хуситы запускают дроны.



Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Корея назвали удары по хуситам законной самообороной.



"Мы атаковали около десяти объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства БПЛА и склады оружия", - представитель Пентагона.



Удары наносили американские и британские самолеты, а также корабли США крылатыми ракетами «Томагавк».



Серии ударов закончились, самолеты вернулись на аэродром базирования.

