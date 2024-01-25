Київстар запустив інтернет за технологією GPON у м. Дніпро для бізнес-клієнтів

25 января 2024, 13:45

Київстар продовжує розвивати власну мережу оптичного інтернету. Ще одним містом, де з’явилось покриття GPON, стало м. Дніпро, на черзі – ще 7 міст.

Найбільший оператор електронних комунікацій України збільшує покриття власної мережі оптичного інтернету по Україні GPON. У січні 2024 року така технологія стала доступною у м. Дніпро для бізнес-клієнтів. Наразі у місті підключено понад 10 локацій для бізнесу – офісних та ТРЦ, промислових об’єктів, триває подальше розширення мережі в місті.

GPON — гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання у будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання.

«Другий рік поспіль ми живемо і працюємо в непередбачуваних умовах. Торік українці та українські бізнеси потерпали від блекаутів. У 2023 році для українських компаній блекаути продовжували залишатись викликом, хоч уже й менш серйозним, ніж у 2022. Тож стабільний інтернет за цей час став необхідністю як для спілкування, так і для роботи. Тому ми вирішили запускати інтернет GPON у багатьох містах України», – зазначив Костянтин Вечір, B2B-директор Київстар.

До кінця березня 2024 року Київстар планує підключити до високошвидкісного інтернету за технологією GPON ще 7 міст. Компанія надаватиме за цією технологією такі сервіси як фіксований інтернет, передача даних, телефонія; на швидкості 20 Мбіт/с, 50 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Надалі спектр послуг і умов підключення буде розширюватися.



