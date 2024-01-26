26 января 2024, 8:45

Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Напомним, парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО во вторник. Теперь для ее вступления нужно аналогичное решение Венгрии.


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