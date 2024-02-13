Анкара и Москва обсуждают возможность перехода на российский аналог SWIFT

13 февраля 2024, 9:15

Турция рассматривает возможность использования российского аналога SWIFT - СПФС (Cистема передачи финансовых сообщений).

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в турецком банковском секторе. Отмечается, что турецкие и российские эксперты проводят анализ этой схемы во избежание «дальнейших эксцессов».



18 января Bloomberg сообщил, что банки Турции отказываются сотрудничать с российскими, поскольку не хотят оказаться в санкционных списках США.



Согласно Центробанку РФ, на сегодняшний день к российскому аналогу SWIFT подключились 557 банков и компаний 20 стран.