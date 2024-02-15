15 февраля 2024, 13:15

Макрон и Зеленский 16 февраля подпишут соглашение в сфере безопасности

"Этот договор станет продолжением обязательств, которые взяли на себя страны G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — сообщили в канцелярии Макрона.


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