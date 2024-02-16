16 февраля 2024, 17:15

Венгрия присоединилась к коалиции по разминированию в Украине

"Разминирование — одна из самых актуальных задач, затрагивающих повседневную жизнь населения раздираемой войной Украины. Венгрия вместе с 20 другими государствами-членами НАТО подписала декларацию о намерениях по созданию коалиции по разминированию. Венгерские вооруженные силы вносят свой вклад в деятельность возглавляемой Литвой коалиции, проводя обучение по разминированию", — сообщил министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий.

