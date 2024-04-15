15 апреля 2024, 10:45

Підняття тарифів не допоможе відновити енергетику, — Олег Попенко

"Такий сценарій унеможливлений, зокрема, через відсутність світового досвіду в реалізації подібних проєктів. Коштів нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримуємо від різниці, яку будуть сплачувати. І взагалі, будь-яке сьогодні підвищення під гаслом давайте відновимо нашу енергетичну інфраструктуру — це просто насміятися з людей", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

