Джамала станет спикером от Украины на "Евровидении 2024"

24 апреля 2024, 13:45

Она объявит баллы конкурсантов от украинского нацжюри.

"Хотя во многих ролях приходилось побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны — это будет мой первый такой опыт. На самом деле, это очень большая ответственность, мне кажется. Тем более что Швеция для меня в некоторой степени близкая страна, которая занимает особую частицу моего сердца с 2016 года. Именно в Мальме я не была, но надеюсь, что почувствую через прямой эфир эту невероятную атмосферу конкурса и город", — сказала Джамала.