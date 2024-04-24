24 апреля 2024, 13:45

Джамала станет спикером от Украины на "Евровидении 2024"

Она объявит баллы конкурсантов от украинского нацжюри.

"Хотя во многих ролях приходилось побывать за эти семь лет, но объявлять оценки от собственной страны — это будет мой первый такой опыт. На самом деле, это очень большая ответственность, мне кажется. Тем более что Швеция для меня в некоторой степени близкая страна, которая занимает особую частицу моего сердца с 2016 года. Именно в Мальме я не была, но надеюсь, что почувствую через прямой эфир эту невероятную атмосферу конкурса и город", — сказала Джамала.
Оцените новость:
  • 0 оценок