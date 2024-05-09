Киевлян массово атакуют неизвестные мошки

9 мая 2024, 10:45

По словам одной киевлянки, когда она гуляла с сыном, то их покусали мошки. Наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали.

По всему телу началась как крапивница. Началась удушье, ему начало кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу, — рассказал она."Мошка съедает микроорганизмы отмерших остатков, она питается также отмершими остатками растительности, они сгрызают верхние кусочки эпителия. Таким образом они выживают", — заявила Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок.По словам же главврача клиники иммунологии и аллергологии, аллергия на насекомых часто связана с токсическим действием слюны этой мошки. Врач советует прежде всего - принимать антигистаминные препараты и не расчесывать места укуса.