OPPO пропонує гаджети за спеціальними знижками до Хелловіну

30 октября 2024, 11:01

ОРРО AED Україна оголошує знижки на цілу лінійку своїх гаджетів до свята Хелловіну. Отже, придбати новий смартфон, смарт годинник чи бездротові навушники буде легко для всіх.



Смартфон ОРРО Reno12F має стильний дизайн Cosmos Ring з підсвічуванням Halo Light, яке синхронізується з музикою та служить системою сповіщень. Смартфон вирізняється захистом All-Round Armour, міцним склом і стійким корпусом, що забезпечує йому клас захисту IP64 від води та пилу, а також 5 зірок за тестуванням SGS.

OPPO Reno12 F оснащений 50 Мп основною камерою, 8 Мп надширококутною камерою та 32 Мп селфі-камерою з функціями AI Eraser і AI Smart Image Matting 2.0 для видалення об'єктів і створення якісних портретів. Режим Pro Portrait дозволяє створювати професійний ефект боке, забезпечуючи природну ретуш і детальність.



Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ RAM та до 512 ГБ ROM, Reno12 F забезпечує швидку роботу й надає можливість розширення віртуальної пам'яті до 8 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion. Батарея на 5000 мАг та зарядка 45 Вт SUPERVOOC TM Flash Charge дозволяють користуватися пристроєм до 1,85 днів і повністю заряджати його всього за 75 хвилин.



ОРРО Reno12F (8/256 Гб) звичайна ціна 15 999 грн. Акційна ціна (21/10-03/11) 11 999 грн

ОРРО Reno12F (8/512 Гб) звичайна ціна 16 999 грн. Акційна ціна (21/10-03/11) 13 499 грн



Смартфон ОРРО A3 має сертифікат MIL-STD 810H, що відповідає американському військовому стандарту ударостійкості та IP54 захист від вологи, що робить його одними з найміцніших смартфонів у своєму сегменті. Смартфон також оснащений великим акумулятором ємністю 5100 мАг та функцією швидкого заряджання SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт. До того ж, А3 працює на мобільній платформі Snapdragon 6s 4G Gen1, що забезпечує ефективну роботу з низьким енергоспоживанням.

На додаток до передового апаратного забезпечення, 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавний перегляд у будь-який час, а автоматичне визначення освітленості дозволяє налаштувати пікову яскравість екрану до 1000 ніт.

ОРРО А3 оснащений технологією OPPO Ultra Volume Mode, що дозволяє збільшити гучність динаміка телефону до 300%. А3 також може похизуватися 50-мп надчіткою камерою та 5-мп селфі-камерою, а також додатковими функціями, як-от портретна ретуш зі штучним інтелектом, відео з двома режимами перегляду та ретуш відео.



ОРРО A3 (6/256 Гб) звичайна ціна 8 499 грн. Акційна ціна (14/10-03/11) 7 599 грн

ОРРО A3 (6/128 Гб) звичайна ціна 7 999 грн. Акційна ціна (14/10-03/11) 6 999 грн



TWS навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.



З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.

Звичайна ціна 1 999 грн. Акційна ціна (28/10-10/11) 1 555 грнПроте, це не все. Для того, щоб задовольнити вимоги і потреби найвибагливіших користувачів, до переліку акційних гаджетів ОРРО AED Україна також додала:● Планшет Pad Neo (8/128 Гб або 6/128 Гб) коштуватиме від 10999 грн, (28/10-10/11)● Планшет Pad Air purple (4/128 гб) коштуватиме 7499 грн замість 9999 грн, (21/10-03/11)● НОВИНКА смартфон ОРРО A3x (4/128 Гб) коштуватиме 5555 грн замість 5999 грн, (21/10-10/11)● Смартфон ОРРО A60 (8/128 Гб) коштуватиме 8299 грн замість 8999 грн, (21/10-03/11)● Смартфон ОРРО A60 (8/256 Гб) коштуватиме 9299 грн замість 9999 грн, (21/10-03/11)● Смартфон ОРРО Reno12F 5G (8/256 Гб) коштуватиме 14499 грн замість 15999, (21/10-03/11)● Смартфон ОРРО Reno12FS 5G (12/512 Гб) коштуватиме 16555 грн замість 17999 грн, (21/10-03/11)● Смартфон ОРРО Reno12 коштуватиме 18999 грн замість 19999 грн, (14/10-03/11)● TWS навушники ОРРО X3i коштуватимуть 4999 грн замість 5555 грн, (21/10-03/11)● TWS навушники ОРРО Air4 Pro коштуватимуть 3333 грн замість 3999 грн, (21/10-03/11)● НОВИНКА TWS навушники ОРРО Air4 коштуватимуть 2999 грн замість 3499 грн, (07/10-03/11)● TWS навушники ОРРО Air3i коштуватимуть 1699 грн замість 1999 грн, (21/10-03/11)