lifecell переміг в тендері на 4G-зв'язок за 2-м лотом

19 ноября 2024, 12:15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), провела тендер з продажу лотів для отримання ліцензій на розвиток 4G-зв’язку в діапазонах 2100, 2300, 2600 МГц.

В результаті торгів lifecell запропонував найвищу ціну за лот №2, що надає право використовувати радіочастоти 2*5 МГц в смугах 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України. Загальна вартість ліцензії за лот - 463 млн грн.

“У цьому тендері другий лот був для нас найбільш стратегічно важливим. По-перше, завдяки нашій наявній перевазі у кількості частот на одного абонента, придбання додаткових 2*5 МГц дозволить lifecell в короткі терміни підвищити пропускну здатність мережі. Для наших абонентів це означає, що вони матимуть швидший інтернет, стабільне з’єднання і можливість користуватися мережею без зниження якості навіть тоді, коли до неї підключено багато людей. По-друге, ці частоти розташовані поряд із нашим основним діапазоном. А значить ми зможемо використовувати їх максимально ефективно без тривалого будівництва та переоснащення своїх майданчиків, чого потребували б частоти 2300 і 2600 TDD ”, – прокоментував Михайло Шелемба, СЕО групи компаній DVL, до якої входить lifecell.

Технічна сумісність із вже наявною інфраструктурою lifecell забезпечує ефективний перехід до повноцінного використання частот і наближає запуск послуг із новими можливостями для користувачів.

Станом на кінець 3 кварталу 2024 року в lifecell фіксували зростання активної абонентської бази на 8.8% на річній основі, вона становила 9.9 млн абонентів. До того ж оператор має найбільшу частку смартфонізації – 84,6% абонентів lifecell користуються смартфонами й щомісячно споживають в середньому 12 ГБ трафіку. Відтак, оператор відзначає необхідність інвестицій у частотний ресурс та підвищення ємності мережі, що найбільш актуально для густонаселених регіонів і великих міст із найвищими обсягами споживання трафіку.

Придбані радіочастоти в смугах 1935-1940/2125-2130 МГц дозволять lifecell суттєво пришвидшити розвиток послуг для абонентів, кількість яких зростає і які споживають все більше трафіку, використовуючи все більше різноманітних сервісів на базі інтернету.

У рамках підготовки до розширення 4G-мережі lifecell уже розпочав модернізацію базових станцій у ключових містах та селищах України, щоб забезпечити можливість обладнання працювати в новому частотному діапазоні.

