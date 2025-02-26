Vodafone Україна інвестує у розвиток інженерної освіти

26 февраля 2025, 13:45

Vodafone Україна інвестував 10 мільйонів гривень у розбудову Інженерної школи Київської школи економіки (KSE).

Кошти спрямовані на стипендії студентам, а також на створення ще двох сучасних конструкторських лабораторій.



У вересні 2024 року завдяки інвестиціям Vodafone Україна в KSE було відкрито магістерські програми з мікро- та наноелектроніки й інженерії, на яких навчаються 100 студентів. Програма підготовки інженерів-електриків була розроблена спільно з ETH Zurich – одним із провідних інженерних інститутів світу.

Завдяки другій інвестиції Vodafone у розмірі 10 мільйонів гривень, студенти отримають ще більше можливостей для навчання та практичної роботи з передовими технологіями.Лабораторія з мікро- та наноелектроніки KSE вже працює та обладнана платами Zybo Z7, SDR ADALM-PLUTO, ASLK PRO, професійний софт Vivado, QuestaSim, Matlab, Cadence. Ці інструменти дозволяють студентам:- Розробляти апаратні рішення та інтегрувати їх із програмним забезпеченням.- Тестувати алгоритми радіозв’язку на реальному обладнанні.- Моделювати та оптимізувати системи для роботи на FPGA платформах.- Використовувати QuestaSim для перевірки та верифікації своїх проєктів.Окрім цього, лабораторія є єдиною в Україні, сертифікованою Europractice як Full-IC Membership. Це дозволяє студентам не лише отримувати доступ до передового програмного забезпечення, а й виготовляти власні чіпи в межах міжнародних програм MPW.Лабораторія KSE включає в себе 20 комп’ютерних місць, лекційну залу, аудиторію для навчання та роботи з приладами, вільний простір та навчальні приміщення в укритті.Завдяки новій інвестиції Vodafone Україна у 10 мільйонів гривень, найближчим часом у KSE будуть відкриті ще дві сучасні лабораторії, що розширять можливості для студентів і викладачів у сфері технічної освіти.Завдяки партнерству з KSE Foundation Vodafone Україна допомагає формувати нову освітню екосистему, яка забезпечує студентам доступ до найсучасніших знань та технологій та спрямована на створення сильного наукового та технологічного потенціалу України.