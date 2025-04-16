Створюйте відео в Gemini за допомогою Veo 2

Відсьогодні користувачі Gemini Advanced можуть генерувати та ділитися відео, за допомогою найсучаснішої відеомоделі Veo 2. Тепер у Gemini ви можете перетворювати текстові запити на динамічні відео.
Як створювати відео в Gemini
Veo 2 – це прорив у генерації відео, що дозволяє створювати деталізовані відео високої роздільної здатності з кінематографічною реалістичністю. Завдяки покращеному розумінню фізики та рухів людини, Veo 2 забезпечує плавність рухів персонажів, реалістичність сцен та високу деталізацію зображення в різних стилях та тематиках.
Щоб згенерувати відео, виберіть Veo 2 у випадаючому списку моделей в Gemini. Ця функція створює восьмисекундний відеокліп з роздільною здатністю 720p, який надається як MP4-файл у форматі 16:9 ландшафтної орієнтації. Існує місячний ліміт на кількість відео, які ви можете створити, але ми повідомимо вас, коли ви наближатиметесь до нього.
Створення відео з Gemini просте: просто опишіть сцену, яку ви хочете створити — чи то коротка історія, візуальна концепція чи конкретна сцена — і Gemini втілить ваші ідеї в життя. Чим детальніший опис, тим більший контроль ви маєте над кінцевим відео. Це відкриває світ цікавих творчих можливостей, дозволяючи вашій фантазії розгулятися, щоб уявити нереальні комбінації, дослідити різні візуальні стилі від реалізму до фентезі або швидко візуалізувати короткі ідеї.
Один з найкращих моментів творчості - це можливість ділитися результатом з іншими. Ділитися відео з мобільного дуже просто: натисніть кнопку "Поділитися" і швидко завантажуйте короткі, цікаві відео на TikTok та YouTube Shorts.
Функція генерації відео поступово стає доступною для передплатників Gemini Advanced по всьому світу як на веб-версії, так і на мобільних пристроях, починаючи з сьогоднішнього дня і протягом наступних кількох тижнів. Ця функція доступна всіма мовами, які підтримує Gemini. Спробуйте її вже сьогодні на gemini.google.com
Як ми підходимо до питань безпеки
Ми вжили важливих заходів, щоб зробити генерацію відео безпечною. Це включає масштабне тестування та оцінку, спрямовані на запобігання створенню контенту, який порушує наші правила. Крім того, всі відео, створені за допомогою Veo 2, позначаються SynthID - цифровим водяним знаком, вбудованим у кожен кадр, який вказує, що відео створено за допомогою ШІ.
Результати роботи Gemini в першу чергу визначаються запитами користувачів, і, як і будь-який інструмент генеративного ШІ, можуть бути випадки, коли він створює контент, який деякі люди вважають неприйнятним. Ми продовжуватимемо прислухатися до ваших відгуків через кнопки "подобається"/"не подобається" і постійно вдосконалюватимемось. Для отримання додаткової інформації ви можете ознайомитися з нашим підходом на нашому веб-сайті.
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