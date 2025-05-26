MSI представляет продукты для компьютерных энтузиастов на Computex-2025

26 мая 2025, 15:45

MSI, производитель материнских плат в мире, приветствует ее посетителей, готовясь показать им свои новейшие разработки в области компьютерных компонентов.



Разработанные с использованием передовых компонентов и технологий, материнские платы MSI отлично подходят для ресурсоемких игр и искусственного интеллекта. Используя материнскую плату MEG X870E GODLIKE в сочетании с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокартой серии GeForce RTX 5090, блоком питания MEG Ai1600T PCIE5 и 256 ГБ памяти DDR5, пользователь получит компьютер с высочайшей ИИ-производительностью, что подтверждают тесты с большими языковыми моделями, такими как Deepseek R1 70b.



AI Robot – это виртуальный ассистент для помощи в повседневных делах. Он обеспечивает интуитивно понятный способ управления приложением MSI Center – на естественном языке. Пользователю достаточно описать задачу, и AI Robot поймет и отреагирует. Используя технологию ИИ-агентов, AI Robot способен решать сложные задачи с меньшим участием человека. Например, чтобы записать онлайн-встречу и составить ее обобщение, нужно лишь сказать ему об этом. Кроме того, AI Robot работает локально, поэтому при составлении резюме пользовательских документов не придется беспокоиться о конфиденциальности.

Эксклюзивное приложение DigiME также обзавелось виртуальным ассистентом MIA. Опираясь на большие языковые модели (LLM), MIA понимает намерения пользователя с помощью контекстно-зависимой обработки естественного языка, отвечает голосом в режиме реального времени с помощью преобразования текста в речь и управляет экспрессивными 3D-аватарами. MIA – это и эксперт по продукции MSI, и специалист в области современных технологий, и заботливый цифровой компаньон одновременно. Он представляет собой новый подход к тому, как пользователи взаимодействуют с искусственным интеллектом в личной и профессиональной среде.



MEG X870E ACE – плата форм-фактора ATX, которая может похвастать элегантным дизайном в черном цвете с золотистыми акцентами и привлекательной подсветкой. Волнистые ребра радиатора, пересекающаяся тепловая трубка с прямым контактом, печатная плата серверного класса – все это способствует оптимальному охлаждению устройства. Система питания Duet Rail выполнена по схеме 18+2+1 на базе интеллектуальных силовых модулей с силой тока до 110 А. Для слотов PCIe и M.2 поддерживается режим PCIe 5.0. Сетевые интерфейсы представлены контроллерами Wi-Fi 7 и 10G Ethernet, а среди периферийных имеется USB 40 Гбит/с.



Геймеры всегда особо ценят материнские платы компактного форм-фактора Mini-ITX. Серию MPG пополнили модели MPG X870I EDGE TI WIFI и MPG B850I EDGE TI WIFI, выполненные на базе платформы AM5. Их серебристо-белая окраска будет гармонично сочетаться с компьютерными сборками, оформленными в белоснежном цвете. B850I EDGE TI WIFI оснащается 8-фазной системой питания с прямым подключением фаз. Она поддерживает режим PCIe 5.0 для слотов PCIe и M.2, а в качестве сетевых интерфейсов предлагает проводной 5G Ethernet и беспроводной Wi-Fi 7. У модели MPG X870I EDGE TI WIFI имеются полезные для компьютерных энтузиастов дополнения, такие как периферийный интерфейс USB 40 Гбит/с, комплектная плата расширения 5-in-1 Xpander, радиаторы EZ M.2 Shield Frozr.

MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ – это первая материнская плата серии MAG со скрытыми разъемами, что облегчает сборку системы и прокладку кабелей. Выполненная в ослепительном серебристо-белом дизайне, она идеально подходит корпусам MAG PANO. Плата предлагает полноценный комплект передовых интерфейсов, включая PCIe 5.0, USB 40 Гбит/с, Wi-Fi 7 и 5G Ethernet.



Созданная для оверклокеров, модель B850MPOWER задает новый уровень производительности в компактном форм-факторе M-ATX. Благодаря двум слотам DIMM повышается качество сигнала, и это позволяет достичь рекордных скоростей оперативной памяти. Модуль EZ Dashboard объединяет кнопки питания, сброса, очистки CMOS-памяти и отладочный индикатор, что упрощает перезагрузку и тестирование в процессе оверклокинга.



При проектировании материнских плат компания MSI уделяет особое внимание удобству эксплуатации и защите пользователя. Примером является запатентованная конструкция PinSafe, предотвращающая травмы, которые могут быть вызваны в процессе сборки компьютерной системы острыми контактами на обратной стороне платы.



MEG MAESTRO 900 – флагманский компьютерный корпус от MSI в 2025 модельном году. Словно витрина, он позволяет геймерам представить во всей красе свои отборные компоненты. Скошенные грани, закаленное стекло, красочная иллюминация – в этом корпусе продумана каждая деталь. Особо нужно отметить поворотную монтажную панель для материнской платы, расширяемую панель ввода/вывода и превосходную совместимость с системами водяного охлаждения. Таким образом, в этом корпусе красота гармонично сочетается с великолепной функциональностью.



MAG PANO 130R PZ – новейшая модель в серии PANO. Боковина из закаленного стекла предоставляет роскошный панорамный вид на внутренние компоненты. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов ATX и Micro-ATX со скрытыми разъемами, что позволит собрать аккуратно выглядящую систему, убрав с глаз большинство кабелей. Видеокарту можно устанавливать вертикально или горизонтально благодаря поворотному кронштейну PCIe Bracket.



MAG VISION LITE 12 – аксессуар, расширяющий функциональность компьютерных корпусов серий PANO, VELOX 300 и MAESTRO. Он представляет собой дисплей с диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920х720 пикселей, поддерживает вертикальную и горизонтальную ориентацию, подключается USB-кабелями двух типов (внутри или снаружи корпуса). MAG VISION LITE 12 может работать как дополнительный дисплей к основному монитору. Для его настройки используйте приложение MSI Center.

MEG CORELIQUID E13 – флагманская система водяного охлаждения с 6-дюймовым ЖК-экраном, который предназначен для мониторинга параметров компьютера в режиме реального времени. Установку компонентов системы облегчают подпружиненное поворотное крепление и оригинальная конструкция радиатора CenterFlow, а высокоэффективный термоинтерфейс обеспечивает быструю теплопередачу, позволяя процессору долго работать на максимальном уровне производительности.Серия MPG CORELIQUID P13 демонстрирует лаконичный дизайн, вдохновленный плавными контурами капли воды. 2,1-дюймовый ЖК-экран, скрытый под стеклом, поддерживает мониторинг в режиме реального времени, воспроизведение видео и вывод пользовательского контента. Все кабели скрыты внутри трубок, благодаря чему вся система имеет элегантный, непрерывный силуэт. Эксклюзивное крепление UNI Bracket обеспечивает простоту установки на процессор и полную совместимость с платформами AMD и Intel.