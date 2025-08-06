Илон Маск создаст злого клона компании Майкрософт

Он зарегистрировал торговую марку Macrohard, что является полным антонимом названия Microsoft: micro/macro и soft/hard мягкий/твердый.
Илон является главным хейтером Билла Гейтса.
