6 августа 2025, 10:15

Илон Маск создаст злого клона компании Майкрософт

Он зарегистрировал торговую марку Macrohard, что является полным антонимом названия Microsoft: micro/macro и soft/hard мягкий/твердый. 

Илон является главным хейтером Билла Гейтса.


