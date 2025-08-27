Китай будує центр лазерного термоядерного синтезу в Мяньяні

27 августа 2025, 10:15

Супутникові знімки свідчать про активне будівництво у місті Мяньян (провінція Сичуань) великого дослідницького центру з лазерного термоядерного синтезу.

За масштабами проєкт порівнюють із американським комплексом NIF (National Ignition Facility), який поєднує наукові дослідження в галузі енергетики з програмами військових розробок.

Формально Пекін подає цей об’єкт як крок до майбутнього енергетики, адже лазерний синтез у перспективі може забезпечити країну чистою та практично безмежною енергією. Однак технології такого класу мають подвійне призначення. Лазерне утримання плазми та моделювання поведінки термоядерного палива дозволяють відпрацьовувати фізику ядерних вибухів і покращувати конструкції термоядерних боєзарядів без проведення повноцінних підземних випробувань.Мяньян є ключовим центром китайської ядерної програми — тут розташована China Academy of Engineering Physics, яка відповідає за розробку ядерних боєприпасів. Новий об’єкт потенційно дозволить КНР:моделювати термоядерні реакції для підвищення ефективності боєзарядів;зменшувати їхні габарити, роблячи сумісними з носіями нового покоління;паралельно працювати над керованим синтезом для енергетики, зменшуючи залежність від традиційних ресурсів.Будівництво центру відбувається на тлі ядерного суперництва зі США і розвитку китайського стратегічного триєдиного потенціалу (міжконтинентальні ракети, підводні човни та стратегічна авіація). Лазерні комплекси дозволяють КНР ускорити модернізацію арсеналу, формально не порушуючи Договору про заборону ядерних випробувань.Центр у Мяньяні — це не лише про енергетику. Це частина довгострокової стратегії КНР щодо посилення ядерного стримування й створення високотехнологічної бази для розвитку озброєнь нового покоління.