Минобороны Японии запросило самый большой в истории бюджет на оборону

1 сентября 2025, 10:15

Оборонное ведомство Японии запросило $60 млрд на 2026 финансовый год, который начинается с апреля.

Как пишет японское издание NHK, это крупнейший бюджетный запрос за всю историю страны. Отмечается, что Токио стремится укрепить свой оборонный потенциал, чтобы противостоять растущим военным угрозам со стороны Китая, Северной Кореи и России.



Бюджетный запрос будет направлен в Министерство финансов для рассмотрения, после чего решение будет принято в конце декабря.



В бюджетном плане перечислены семь основных направлений «необходимых усилий по радикальному укреплению обороноспособности Японии». Среди них особое внимание уделяется укреплению оборонного потенциала дронов. В рамках плана, Токио также планирует закупить турецкие дроны Bayraktar TB2 для наращивания парка дронов.