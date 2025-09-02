ГлавнаяНовости
2 сентября 2025, 10:15

У Китаї вчені винайшли матеріал, який перетворює тепло тіла на електрику

Про це пише авторитетне видання South China Morning Post. 
 
Команда китайських вчених спробувала використовувати різницю температур людського тіла, яка зазвичай становить 37 градусів, і навколишнього середовища, що коливається від 20 до 30 градусів, і перетворити її в електроенергію.

Матеріал можна буде використовувати для автоматичної зарядки смарт-годинників, живлення комунікаційного обладнання в районах без доступу до електрики через розведення вогню.

Його також можна буде застосовувати в текстильній промисловості, щоб, перебуваючи в одязі, мати можливість заряджати телефон в кишені або регулювати температуру тіла, уточнюють вчені.


