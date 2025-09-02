У Китаї вчені винайшли матеріал, який перетворює тепло тіла на електрику

2 сентября 2025, 10:15

Про це пише авторитетне видання South China Morning Post.



Команда китайських вчених спробувала використовувати різницю температур людського тіла, яка зазвичай становить 37 градусів, і навколишнього середовища, що коливається від 20 до 30 градусів, і перетворити її в електроенергію.

Матеріал можна буде використовувати для автоматичної зарядки смарт-годинників, живлення комунікаційного обладнання в районах без доступу до електрики через розведення вогню.

Його також можна буде застосовувати в текстильній промисловості, щоб, перебуваючи в одязі, мати можливість заряджати телефон в кишені або регулювати температуру тіла, уточнюють вчені.

