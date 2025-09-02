Война России против Украины привела к дефициту тротила в США — NYT

2 сентября 2025, 12:15

Автор материала отмечает, что в США тротила ранее было "в изобилии" и он был дешевым (50 центов за один фунт, то есть за 0,45 кг), потому что его миллионами тонн производили американские заводы, но в середине 1880-х годов закрылся последний из них — из-за опасных отходов производства.

После этого тротил поставляли иностранные компании, преимущественно из Украины, россии, Польши и Китая. Они же занимались утилизацией отходов.



Еще одним источником тротила, который использовался в коммерции (например, при строительстве дорог и производстве цемента), было извлечение взрывчатки из боеприпасов, которые в США регулярно списываются Пентагоном. Однако в связи с войной в Украине эти источники иссякли.



The New York Times пишет, что россия и Китай прекратили экспорт тротила в США, а Польша, которая была единственным уполномоченным поставщиком тротила для Пентагона, перенаправила большую часть производимого вещества в Украину для ее оборонных нужд.



В итоге в Соединенных Штатах складывается ситуация, которая "оказала давление" на производство оружия в США, а также на взрывные работы в каменоломнях и при строительстве крупных американских инфраструктурных объектов.



В материале подчеркивается, что Конгресс США санкционировал строительство нового завода по производству тротила в штате Кентукки, но его товар будет использоваться исключительно для военных целей, а сам завод заработает не ранее 2028 года. Издание пишет, что планов продавать такой тротил коммерсантам пока нет, и поэтому появление завода в США не покроет дефицита тротила в стране.